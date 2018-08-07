Известная российская певица Бьянка вышла замуж за гитариста Романа Безрукова. Свадьба прошла в одном из загородных отелей Подмосковья. Об этом Бьянка рассказал на своей странице в Instagram.

В соцсети артистка опубликовала множество снимков с торжества.

"Очень люблю своего мужа", - оставила она комментарий под одной из фотографий.

Роспись пары прошла в Одинцовском районе в Подмосковье. Для свадебной церемонии артистка выбрала пышное белое платье в пол и длинную фату.

очень люблю своего мужа👧🏻❤️🎼 Публикация от Bianka ✌️ (@biankarnb) 7 Авг 2018 в 12:56 PDT

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