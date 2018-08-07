Бьянка вышла замуж (фото) [ Редактировать ]
Известная российская певица Бьянка вышла замуж за гитариста Романа Безрукова. Свадьба прошла в одном из загородных отелей Подмосковья. Об этом Бьянка рассказал на своей странице в Instagram.
В соцсети артистка опубликовала множество снимков с торжества.
"Очень люблю своего мужа", - оставила она комментарий под одной из фотографий.
Роспись пары прошла в Одинцовском районе в Подмосковье. Для свадебной церемонии артистка выбрала пышное белое платье в пол и длинную фату.
Публикация от Bianka ✌️ (@biankarnb)
мой краб 🦀 ❤️🎼💋#би #свадьба @rs_sareevo
Публикация от Bianka ✌️ (@biankarnb)
котята и я👧🏻 #би #подружки #спсб
Публикация от Bianka ✌️ (@biankarnb)
это прекрасный день!!! спасибо мои друзья!!! @svadberry @rs_sareevo
Публикация от Bianka ✌️ (@biankarnb)
Ранее мы сообщали, что актриса Эшли Грин вышла замуж за своего избранника Пола Коури. Супруги сыграли свадьбу в калифорнийском городе Сан-Хосе.
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