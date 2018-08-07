А вот получить европейское гражданство даже за большие деньги украинцам не светит. Как и выходцам из других стран. В ЕС намерены прикрыть легальную торговлю документами, чтобы толстосумы и не помышляли о прописке в ЕС за щедрые инвестиции. Почем нынче паспорта, узнаем у Татьяны Логуновой.

"Золотые паспорта". Еврокомиссия хочет прикрыть практику получения гражданства за деньги. В качестве благодарности за щедрые инвестиции в ту или иную страну Евросоюза либо покупку дорогой недвижимости.

2 миллиона евро инвестиций либо особняк за 500 тысяч и ты гражданин Кипра. Дешевле на Мальте - там, чтобы получить паспорт, иностранцу достаточно вложить в экономику страны - миллион.

Также без тестов на знание языка и стажа проживания в стране, но за деньги можно получить документы гражданина Греции и еще ряда стран ЕС. Пока можно.

Брюссель настроен решительно и хочет ужесточить правила предоставления гражданства. Об этом в интервью ряду изданий сообщила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова. Дескать, в Брюсселе заметили, что количество обладателей таких "золотых" паспортов стремительно растет. Чаще всего их получают выходцы из Китая, а также России и других стран бывшего СССР. Так, например, за последние 10 лет только гражданами Кипра, благодаря тугому кошельку, стали более трех тысяч человек.

Еще две тысячи пополнили ряды граждан Мальты. В Еврокомиссии опасаются, что все эти люди не проходят должную проверку. И потом могут использовать паспорта европейских стран для отмывания денег и другой нелегальной деятельности на территории Евросоюза.

Новые правила получения гражданства Еврокомиссия планирует представить осенью. Какими они будут, пока непонятно. Как, впрочем, и то, как на это нововведение отреагируют страны, которые хорошо зарабатывают на своих новых гражданах.