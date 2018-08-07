США вернули санкции против Ирана [ Редактировать ]
Санкции против Ирана снова в действии. Соединенные Штаты вернули ограничения, которые были сняты в 2015 году - после договоренностей о свертывании ядерной программы Тегерана.Санкции затронут автомобильный сектор Ирана, торговлю золотом и другими металлами.
Второй блок запретов вступит в силу уже до ноября, он коснется энергетической сферы и транзакций, связанных с Центробанком.
Напомню, о возобновлении санкций президент Трамп объявил еще в мае. Он обвинил Иран в разработке ядерного оружия и обогащении урана.
по теме
Трамп возобновил санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана
В США хотят ограничить права России в Интерполе
Россия злоупотребляла механизмом красных уведомлений Интерпола с преимущественно политическими целями
США готовят "сокрушительный" удар по России
Американские сенаторы приготовили законопроект, предусматривающий новые санкций против России, которые уже окрестили "сокрушительными"
Турция резко отреагировала на санкции США
Министерство иностранных дел Турции выразило протест против объявленного Минфином США решения
США ввели санкции против министров Турции
США ввели санкции против министра внутренних дел Турции
США збережуть санкції проти Росії
Американські санкції проти Росії залишаться без змін, заявив президент США Дональд Трамп на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте. Нагадаю, минулого тижня палата представників Конгресу США посилила антиросійські санкції