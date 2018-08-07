Санкции против Ирана снова в действии. Соединенные Штаты вернули ограничения, которые были сняты в 2015 году - после договоренностей о свертывании ядерной программы Тегерана.Санкции затронут автомобильный сектор Ирана, торговлю золотом и другими металлами.

Второй блок запретов вступит в силу уже до ноября, он коснется энергетической сферы и транзакций, связанных с Центробанком.

Напомню, о возобновлении санкций президент Трамп объявил еще в мае. Он обвинил Иран в разработке ядерного оружия и обогащении урана.