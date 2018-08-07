Украина будет противостоять России, попытайся она вмешаться в избирательные процессы. По этому вопросу Президент Петр Порошенко даже инициировал специальное заседание СНБО.

На свой странице в Facebook глава государства написал - в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне не сомневаются, что Москва попытается повлять на выборы. И Украина должна быть к этому готова. С лидерами ЕС и США Порошенко договорился противодействовать сообща.

Напомню, ближайшие президентские выборы в Украине назначены на 31 марта, парламентские - на 27 октября 19-го года.