Выборы в Украине: Порошенко инициировал специальное заседание СНБО [ Редактировать ]
Украина будет противостоять России, попытайся она вмешаться в избирательные процессы. По этому вопросу Президент Петр Порошенко даже инициировал специальное заседание СНБО.
На свой странице в Facebook глава государства написал - в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне не сомневаются, что Москва попытается повлять на выборы. И Украина должна быть к этому готова. С лидерами ЕС и США Порошенко договорился противодействовать сообща.
Напомню, ближайшие президентские выборы в Украине назначены на 31 марта, парламентские - на 27 октября 19-го года.
по теме
Выборы-2019: Порошенко распорядился о защите от российского вмешательства
Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны предусмотреть заседание по противодействию вмешательству России в выборы
День Независимости 2018: в параде впервые поучаствуют женщины
На грядущем параде ко Дню независимости впервые пройдут женщины-военнослужащие
Порошенко подписал закон о пропавших без вести
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О правовом статусе лиц, пропавших без вести"
Порошенко подписал закон о натуральных продуктах
Петр Порошенко подписал закон, устанавливающий правила маркировки органической продукции
Крым - это Украина: Порошенко поблагодарил США за принципиальную позицию
По мнению главы государства, в вопросе украинского Крыма позиция должна быть бескомпромиссной