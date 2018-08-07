Народного артиста СССР Иосифа Кобзона выписали из больницы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Иосифа Давыдовича выписали. Дальнейшая помощь ему будет оказываться дома. Его состояние по-прежнему вызывает опасение врачей", - сказал собеседник агентства.

Проблемы со здоровьем у певца начались в 2001 году. В 2004 году у Кобзона было обнаружено онкологическое заболевание, после чего ему сделали первую операцию. В 2009 году ему была сделана операция по поводу онкологического заболевания.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кобзон впал в кому. В то же время, в семье Кобзона рассказали о состоянии певца.