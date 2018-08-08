Сколько преступлений совершили иностранцы в Украине [ Редактировать ]
В течение первого полугодия 2018 года иностранцы совершили в Украине более 1,4 тысяч преступлений.
Об этом написал первый заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.
"Только за 6 первых дней операции иностранцам и лицам без гражданства объявлено подозрение в совершении 30 преступлений, в то же время только за 6 месяцев 2018 года иностранцами совершено 1413 преступлений", - заявил он.
Также в Украине за шесть месяцев этого года число выявленных правонарушений, связанных с торговлей людьми.
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