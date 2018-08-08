США обеспокоены активизацией России и Китая в Атлантике. Илл.: 3mv.ru

США вновь выводят в Мировой океан свой Второй флот, который будет действовать в Северной Атлантике.

"Китайские военные суда осуществляют патрульные миссии в северной части Атлантического океана, а российские подлодки усилили присутствие в этих водах до масштабов, невиданных со времен холодной войны", - объяснил командующий военно-морскими операциями США адмирал Джон Ричардсон, передает "Голос Америки".

Он называет военное присутствие Китая на севере Атлантики "новой динамикой".

"Еще пять лет назад ничего подобного не было", - говорит Ричардсон.

По словам Ричардсона, китайский флот находится на международном уровне и обладает "готовностью и возможностями" работать в любом регионе, где захочет Пекин.

"Они, несомненно, составляют для нас конкуренцию в плане военно-морской угрозы", - сказал он.

Сообщается при этом, что активность китайских кораблей у восточного побережья США представляет, пожалуй, не столь серьезную угрозу, как российские подводные лодки. Страны НАТО от Северной Америки до Европы все сильнее беспокоятся по поводу всплеска активности российского подводного флота на севере Атлантики.

"Речь идет о максимальном уровне активности за 25 лет", - сообщил Ричардсон.

Власти США опасаются, что Москва может попытаться использовать подлодки, чтобы подрезать подводные кабели, соединяющие два континента, или подключиться к ним.

Второй флот США помогает выполнять новые инструкции в рамках стратегии министра обороны Джеймса Мэттиса, в соответствии с которой первостепенное внимание уделяется противостоянию крупнейших держав, в не борьбе с терроризмом.

Флот был расформирован в 2011 году, поскольку ВМС нужны были средства на закупки, а 1 июля 2018 года в Норфолке было объявлено о его воссоздании.

24 августа на борту авианосца в Норфолке под руководством Ричардсона пройдет официальная церемонии воссоздания флота.

Командующий Вторым флотом также возглавит Объединенное командование НАТО в Норфолке. По словам Ричардсона, двойная командная структура позволяет США и их союзникам вместе адаптироваться по мере роста российской угрозы.

Несколькими днями ранее США обвинили Россию в нарушении резолюций Совета Безопасности ООН.