Житель Черновицкой области, который регулярно избивал своих несовершеннолетних сыновей, пришел к соседу и нанес многочисленные удары палкой его 8-летней дочери.

У девочки тяжкие телесные повреждения в виде множественных переломов костей черепа, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Правонарушитель был признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы, однако пода апелляцию, но Генеральная прокуратура в Верховном Суде отстояла законность приговора.

Тем временем в Днепре подростки избили девочку.