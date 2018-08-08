Житель Буковины проломил череп 8-летней дочери соседа [ Редактировать ]
Житель Черновицкой области, который регулярно избивал своих несовершеннолетних сыновей, пришел к соседу и нанес многочисленные удары палкой его 8-летней дочери.
У девочки тяжкие телесные повреждения в виде множественных переломов костей черепа, сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Правонарушитель был признан виновным и приговорен к 6 годам лишения свободы, однако пода апелляцию, но Генеральная прокуратура в Верховном Суде отстояла законность приговора.
Тем временем в Днепре подростки избили девочку.
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