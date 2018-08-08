Под Львовом снова массово отравились люди [ Редактировать ]
Во Львовской области шесть человек срочно госпитализированы с пищевым отравлением.
Так, в городскую больницу Борыни поступили четыре человека с диагнозом пищевая токсикоинфекция, а в районную больницу Жидачева – два человека с острой кишечной инфекцией, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.
Все потерпевшие принимали пищу 5 августа в кафе "Степ-Леон" в городе Стрый, обстоятельства отравления выясняются.
Кроме того, 7 августа сообщалось, что во Львове 27 детей попали в больницу с симптомами кишечной инфекции.
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