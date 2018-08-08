Солистка украинской группы "Время и стекло" Надя Дорофеева впечатлила поклонников фигурой в купальнике.

Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 7 Авг 2018 в 7:17 PDT

На фото Дорофеева позирует в нюдовом купальнике и зеленом прозрачном плаще.

Ранее Дорофеева рассказала о своей вредной привычке.