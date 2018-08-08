Надя Дорофеева показала соблазнительную фигуру в купальнике (фото) [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Солистка украинской группы "Время и стекло" Надя Дорофеева впечатлила поклонников фигурой в купальнике.
Снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото Дорофеева позирует в нюдовом купальнике и зеленом прозрачном плаще.
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