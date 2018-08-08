Жители Закарпатья расстреляли начальника пограничников [ Редактировать ]
Вечером, 7 августа, в поселке Большой Бычков Закарпатской области местные жители стреляли в начальника пограничной заставы.
Правоохранители срочно прибыли, отреагировав на сообщение от инспектора пограничной службы, который рассказал, что был избит начальник пограничной заставы - майор, сообщает местное издание mukachevo.net.
Следственно-оперативная группа выяснила на месте, что произошел конфликт между начальником пограничной заставы 1989 года рождения и двумя местными - жителем села Большой Бычков, 1994 года рождения, и жителем Рахова, 1981 года рождения.
Во время конфликта, причина которого сейчас выясняется, мужчина из Рахова выстрелил в пограничника из официально зарегистрированного спецсредства "Вий". Он совершил два выстрела, в результате чего сотрудник пограничной службы получил ранения.
По данным врачей, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом скулы, одно пулевое ранение в грудь. Мужчину госпитализировали в больницу.
Открыто уголовное производство по статье "Умышленное причинение работнику правоохранительного органа тяжкого телесного повреждения в связи с исполнением им служебных обязанностей", что предусматривает лишение свободы от 5 до 12 лет.
Ранее стало известно, что Минобороны разместит штурмовой батальон у границы с Венгрией.
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