Вечером, 7 августа, в поселке Большой Бычков Закарпатской области местные жители стреляли в начальника пограничной заставы.

Правоохранители срочно прибыли, отреагировав на сообщение от инспектора пограничной службы, который рассказал, что был избит начальник пограничной заставы - майор, сообщает местное издание mukachevo.net.

Следственно-оперативная группа выяснила на месте, что произошел конфликт между начальником пограничной заставы 1989 года рождения и двумя местными - жителем села Большой Бычков, 1994 года рождения, и жителем Рахова, 1981 года рождения.

Во время конфликта, причина которого сейчас выясняется, мужчина из Рахова выстрелил в пограничника из официально зарегистрированного спецсредства "Вий". Он совершил два выстрела, в результате чего сотрудник пограничной службы получил ранения.

По данным врачей, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом скулы, одно пулевое ранение в грудь. Мужчину госпитализировали в больницу.

Открыто уголовное производство по статье "Умышленное причинение работнику правоохранительного органа тяжкого телесного повреждения в связи с исполнением им служебных обязанностей", что предусматривает лишение свободы от 5 до 12 лет.

Ранее стало известно, что Минобороны разместит штурмовой батальон у границы с Венгрией.