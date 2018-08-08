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8 августа в Ист-Рутерфорде в рамках Международного кубка чемпионов состоялся поединок между мадридским "Реалом" и римской "Ромой. Этот матч стал заключительным для обеих команд в предсезонном турнире. Встреча завершилась победой испанской команды со счетом 2:1.

"Сливочные" открыли счет в дебюте поединка: на второй минуте с передачи Гарета Бэйла мяч в сетку ворот отправил Марко Асенсио. Затем, 13 минут спустя, мяч второй раз побывал в воротах римской команды. На этот раз с передачи испанца Даниэля Карвахаля отличился уже сам валлийский форвард.

В дальнейшем "Реал" имел достаточно моментов, дабы довести счет до разгромного, однако больше мячей испанский гранд не забивал. Чего нельзя сказать про "Рому", которой в концовке встречи все же удалось забить гол престижа - ударом с близкого расстояния отличился голландец Кевин Строотман.

"Реал" (Мадрид) - "Рома" (Рим) - 2:1 (2:0)

Голы: Асенсио (2), Бэйл (15) - Строотман (83)

"Реал": Навас, Рамос (Хавьер Санчес, 46), Регилон (Леон, 71), Карвахаль (Серхио Лопес, 71), Начо (де Томас, 82), Иско (Вальверде, 56), Кроос (Льоренте, 46), Асенсио (Винисиус Жуниор, 57), Себальос (Эдегор, 71), Бэйл (Васкес, 56), Бензема (Майораль, 57).

"Рома": Ольсен (Миранте, 46), Маркано (Жезус, 63), Фасио (Манолас, 46), Коларов (Сантон, 71), Флоренци (Карсдорп, 63), Пасторе (Строотман, 63), де Росси (Гоналон, 46), Эль-Шаарави (Шик, 46), Кристанте (Пеллегрини, 46), Перотти (Клюйверт, 46), Джеко (Чорич, 72).

Отметим, что украинский вратарь Андрей Лунин, пополнивший этим летом ряды "Реала", на сей раз не получил игровой практики, оставшись в запасе на игру.