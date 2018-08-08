8 августа, курс покупки-продажи доллара в украинских обменниках устремился вниз - средний курс пересек психологическую отметку, оказавшись ниже 27 гривен.

Так, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с 7 августа, упал на 6,53 гривны до 26,9147 гривны, сообщает "Ліга.Финансы".

Средний курс продажи американской валюты упал на 10,47 копейки - до 27,2687 гривны, при этом максимальный курс покупки составил 27,05 гривны, а минимальный курс продажи - 27,07 гривны.

Средний курс покупки евро вырос на 0,07 копейки и составляет 31,103 гривны, средний курс продажи упал на 3,53 копейки до 31,7467 гривны.

Продать евро дороже можно за 31,31 гривны, купить дешевле - за 31,5 гривны.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 копейки и составляет 3,89 гривны за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,1 копейки и составляет 4,338 гривны.

Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,21 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 гривны.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют. Ист.: "Ліга.Финансы"

Национальный банк Украины на 8 августа также укрепил курс нацвалюты - до 27,02 гривны за доллар.