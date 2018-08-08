По словам автора книги Bodywise Woman, основанной на 14-летних исследованиях Института Мельпомены в США, около половины всех женщин в любой момент времени сидят на диете. Стремясь скорее похудеть, прекрасная половина человечества частенько прибегает к суровым программам питания, где весь дневной рацион сводится к чашке кофе, салату и сухарику. Однако такой аскетизм вреден для здоровья, к тому же не приведет к достижению самой цели - потере веса.

Чтобы доказать это, AdMe.ru собрал научные факты о том, как влияют экспресс-диеты на наше тело.

1. Замедление метаболизма

При резком сокращении количества поступающих калорий наш организм настораживается: не наступают ли голодные времена? И начинает срочно переходить в режим экономии, замедляя метаболизм в надежде сохранить побольше стратегически важных для выживания жировых запасов.

Как только вы закончили диету и начали нормально питаться, организм все еще будет работать в режиме экономии. Следовательно, даже если вы не превышаете свой обычный лимит калорий, благодаря замедленному метаболизму часть из них пойдет «на черный день», то есть в жировые клетки.

2. Последующее переедание

Стоит перестать ограничивать себя в пище, как организм резко оживляется - он решает, что настали сытые времена и нужно съесть как можно больше про запас. Наше тело заставляет нас есть, даже если фактически мы не голодны.

А как мы помним из предыдущего пункта, метаболизм замедлен, в итоге большее количество переработанных белков, жиров и углеводов останется в жировых клетках, чем если бы вы не голодали. В совокупности это приводит к набору веса после жесткой диеты.

3. Повреждение головного мозга

Французские исследователи на примере серых лемуров доказали, что длительная низкобелковая диета способна повредить головной мозг. Ученые отметили ускорение потери серого вещества, участвующего в процессе регулирования центральной нервной системы. Правда, на когнитивных функциях это не сказалось. По крайней мере у лемуров.

4. Ухудшение качества сна

Ограничение количества потребляемой пищи приводит к дефициту различных витаминов и минералов, очень многие из которых крайне важны для качественного во всех отношениях сна. Например, недостаток витамина B1, фолиевой кислоты, фосфора, магния, железа, цинка и селена снижают продолжительность сна, а нехватка кальция и витамина С делает сон менее крепким.

Не способствует погружению в объятия Морфея и стресс, испытываемый организмом при лишении пищи. А снижение качества сна, в свою очередь, ведет к набору веса.

5. Увеличение риска заболевания диабетом

Ученые из Университета Сан-Пауло в Бразилии сообщили, что жесткие диеты или голодовки могут повлиять на функционирование поджелудочной железы, в частности на выработку инсулина. Проще говоря, суровое урезание рациона увеличивает риск возникновения диабета даже у изначально абсолютно здоровых людей, не говоря уже о имеющих склонность к этой болезни.

6. Появление желчных камней

Шведские исследователи оценили риск возникновения желчных камней у людей, в день потребляющих 800 ккал и менее. Одна группа придерживалась строгой диеты в течение 3 месяцев, а другая употребляла 1 200–1 500 ккал в течение 9 месяцев. Оказалось, что риск возникновения желчных камней, рассчитанный с учетом разницы времени диет, был в 3 раза выше в первой группе, чем во второй.

7. Ухудшение настроения

Исследуя состояние быстро худеющих к очередному сезону жокеев, ученые пришли к выводу, что быстрая потеря веса отрицательно сказывается на общем настроении людей. Более того, в другом исследовании голодающие сообщали о понижении либидо и раздражительности, которые представляют собой биологические симптомы депрессии. Таким образом, хорошее настроение и жесткая диета практически несовместимы.

8. Появление морщин

Наша кожа нуждается в огромном количестве различных веществ, и кремы не способны заменить ей питание «изнутри». Причем за красоту нашего лица отвечают не только антиоксиданты из овощей и фруктов, но и некоторые белки и жирные кислоты омега-3. Прибавим к этому стресс, который испытывает организм при голодании, и о красивой гладкой коже можно забыть.

9. Ослабление иммунитета

Быстрые диеты вызывают скачки веса. А исследование доктора Корнелии Ульрих показало, что иммунные клетки женщин, которые неоднократно сбрасывали и набирали вес, имеют меньшую активность, чем клетки других людей. А это, в свою очередь, может привести к повышенной восприимчивости к инфекциям.

Да и нехватка различных питательных веществ однозначно приводит к снижению иммунитета на всех 3 уровнях: в поддержке физических барьеров кожи и слизистых оболочек, для клеточного иммунитета и производства антител.

10. Нарушение менструального цикла

Для женщин не секрет, что в разные фазы менструального цикла то тянет на определенную еду, то есть не хочется вовсе. Однако, согласно выводам ученых, исследовавших физиологию профессионально занимавшихся фигурным катанием женщин, при низкокалорийной диете цикл сначала сбивается, а затем менструация пропадает совсем.

Причем даже после возвращения к обычному питанию возобновилась она лишь через год. Разумеется, для организма подобные отступления от естественного цикла не очень-то полезны, не говоря уже о возможности зачатия ребенка.

Всем желающим похудеть диетологи предложили безопасный и несложный способ.