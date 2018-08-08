Австралию накрыла сильнейшая за полвека засуха [ Редактировать ]
Власти самого населенного в Австралии штата - Нового Южного Уэльса - объявили о том, что на его территории зафиксирована сильнейшая за последние 50 лет засуха. Об этом сообщает ABC News.
В частности, телеканал отмечает, что хотя от сильной засухи страдает большая часть юго-восточных территорий Австралии, именно в Новом Южном Уэльсе, территория которого занимает более 800 тыс. кв. км, ситуация наиболее серьезная.
"Это очень трудно. Нет ни одного человека в штате, который не пожелал бы дождя для наших фермеров и местных общин", - сказал министр сырьевой промышленности штата Ниалл Блэйр.
Власти Нового Южного Уэльса и федеральное правительство предоставляют фермерам финансовую помощь в связи с гибелью урожая, но выделенных средств часто недостаточно.
Также фермерам официально разрешили отстреливать диких кенгуру, которые пьют воду из поилок для домашнего скота.
Метеорологи предсказывают засушливую погоду в ближайшие три месяца, поэтому многие фермеры рассматривают возможность продажи скота.
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