Перший експериментальний корпус українського бронетранспортера БТР-4 готують до випроОбувань. Про це повідомив президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

У Харкові на заводі імені Малишева фахівці уже зварюють нижню частину корпусу. Він складається з тисячі семисот деталей. З них 400 - броньовані. Сам БТР-4 - теж розробка харківських конструкторів. Він призначений для транспортування мотострілкових підрозділів та для їхньої вогневої підтримки в бою.

У разі успішного проходження тестових випробувань завод отримає дозвіл на серійне виробництво корпусів бронетранспортерів.