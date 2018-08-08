У Харкові готують новий корпус для БТР-4 [ Редактировать ]
Перший експериментальний корпус українського бронетранспортера БТР-4 готують до випроОбувань. Про це повідомив президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.
У Харкові на заводі імені Малишева фахівці уже зварюють нижню частину корпусу. Він складається з тисячі семисот деталей. З них 400 - броньовані. Сам БТР-4 - теж розробка харківських конструкторів. Він призначений для транспортування мотострілкових підрозділів та для їхньої вогневої підтримки в бою.
У разі успішного проходження тестових випробувань завод отримає дозвіл на серійне виробництво корпусів бронетранспортерів.
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