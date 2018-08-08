На Рівненщині п'яний депутат насмерть збив велосипедиста. Аварія сталася напередодні увечері, поблизу села Олександрія.

Натепер відомо, що за кермом позашляховика на іноземній реєстрації був 35-річний депутат Сарненської райради Петро Зембицький. Загиблий - це 58-річний чоловік, який працював сантехніком у Будинку для літніх людей.

Від завданих травм він помер на місці.

Тест на алкоголь показав, що депутат-євробляхар прийняв дозу, яка перевищує норму у понад шість разів. Утім, поліція вбивцю не затримала. Нині призначені експертизи. За їхніми результатами ухвалюватимуть рішення, чи оголошувати Зембицькому підозру. Через те, що вбивця є депутатом, зробити це можна лише за погодженням із прокурором області.