Смертельна ДТП: на Рівненщині п'яний депутат збив велосипедиста [ Редактировать ]
На Рівненщині п'яний депутат насмерть збив велосипедиста. Аварія сталася напередодні увечері, поблизу села Олександрія.
Натепер відомо, що за кермом позашляховика на іноземній реєстрації був 35-річний депутат Сарненської райради Петро Зембицький. Загиблий - це 58-річний чоловік, який працював сантехніком у Будинку для літніх людей.
Від завданих травм він помер на місці.
Тест на алкоголь показав, що депутат-євробляхар прийняв дозу, яка перевищує норму у понад шість разів. Утім, поліція вбивцю не затримала. Нині призначені експертизи. За їхніми результатами ухвалюватимуть рішення, чи оголошувати Зембицькому підозру. Через те, що вбивця є депутатом, зробити це можна лише за погодженням із прокурором області.
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