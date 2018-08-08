Курси валют: з чим пов'язують укріплення гривні? [ Редактировать ]
Вочевидь, в очікуванні гарних новин з Вашингтону, відреагував український валютний ринок. Національний банк України встановив на завтра офіційний курс - 26 гривень 96 копійок за долар США.
Таким чином, порівняно з учорашнім днем, американська валюта в Україні подешевшала на 17 копійок.
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