2 людей загинули, ще 16 постраждали. Такі наслідки автокатастрофи на Дніпропетровщині. Водій легковика не пропустив рейсовий автобус, який їхав головною дорогою. Подробиці моторошної ДТП - у наступному матеріалі.

Скло, рештки кузова, фари автобуса та особисті речі пасажирів - усе це розкидано на узбіччі дороги після моторошної ДТП, яка сталася напередодні ввечері. На Полтавському шосе "Ауді А8" - влетіла у маршрутку. У салоні було 25 пасажирів - двоє загинули на місці, ще 16 - постраждали. "Швидкі" одна за одною доставляли людей до лікарні.

"У всех больных была сочетанная травма тела, у половины - черепно-мозговая травма. У больных были диагностированы переломы бедер, перелом таза, перелом лопатки, множественные рваные ушибленные раны различных участков тела", - повідомив Олександр Громов, завідувач відділення травматології Кам'янської лікарні швидкої медичної допомоги.

Троє пасажирів - у реанімації. Стан решти 13 постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Як трапилася аварія? Пасажири кажуть: коли автобус наближався до перехрестя, у їхній бік - на шаленій швидкості - мчав легковик.

"Знаете как в фильмах, удар, летят стекла, и автобус - как в замедленной съемке - просто переворачивает. И люди начинают вылетать в разбитые окна", - розповідає Анастасія, постраждала.

"Он летел реально на большой скорости. 60-70 - этого не было. Он 30, или сколько метров - автобус пролетел и размазал человека даже, по-моему, по асфальту", - стверджує Юнесса Махник, постраждала.

Автобус "Дніпро-Каменське" їхав головною дорогою зі сторони села Лобойківка. "Ауді" - другорядною, з боку Дніпра. Легковик мав пропустити автобус. Та водій знехтував правилами, більше того - проігнорував знак "Стоп". На перехресті - машини зіткнулися. Маршрутка від удару перевернулася та злетіла у кювет. Винуватець аварії - житель Полтави, йому 34 роки. Зараз він у лікарні - у нього лише забої. Те, що перевищував швидкість - заперечує. А знак "Стоп" - каже - не помітив.

"Я возможно что-то и нарушил. Мне было плохо - это во-первых, во-вторых, что там знак - было плохо видно".

У поліції за фактом ДТП уже відкрили кримінальне провадження. Призвідник аварії - наразі під конвоєм. Поки що його затримали на 72 години. Відомо, що за кермом водій "Ауді" був тверезим. Нині йому "світить" до 10 років за гратами.