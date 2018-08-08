Європа у вогні. Через аномальну спеку там лютують лісові пожежі. У Німеччині полум'я ледь не знищило житловий квартал в місті Зігбург. В результаті пожежі там постраждали понад 30 людей. Подробиці - у Тетяни Логунової.

Обгорілі будинки й пошкоджені вогнем машини. Це - наслідки масштабної пожежі у німецькому місті Зігбург. Напередодні там зайнялася суха трава на залізничному насипі і полум'я миттєво перекинулося на житлові квартали. В результаті пожежі, яку не могли загасити кілька годин, постраждало більше 30 людей.

"За даними лікарів, за медичною допомогою звернулися 32 людини. Всі вони отруїлися продуктами горіння", - повідомив Георг Бурманн, представник пожежної служби міста Зігбург.

Остаточні причини пожежі ще з'ясовують. Але за основною версією, її могла спричинити іскра з-під коліс швидкісного потяга, який проїжджав повз місто.

Про високий рівень пожежної небезпеки постійно попереджають і німецькі чиновники. У зоні ризику - ліси і заповідники. Аномальне літо поки не здає свої позиції. На більшості території Німеччини сьогодні знову рекордно спекотно - 37-38 градусів за Цельсієм.

Втім, страждати від спеки німцям лишилося недовго. Синоптики обіцяють - вже на вихідних стане трохи прохолодніше. Та є й погана новина - на зміну спеці прийдуть сильні зливи.