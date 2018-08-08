Масштабна пожежа у Німеччині: вогонь перекинувся на житлові квартали [ Редактировать ]
Європа у вогні. Через аномальну спеку там лютують лісові пожежі. У Німеччині полум'я ледь не знищило житловий квартал в місті Зігбург. В результаті пожежі там постраждали понад 30 людей. Подробиці - у Тетяни Логунової.
Обгорілі будинки й пошкоджені вогнем машини. Це - наслідки масштабної пожежі у німецькому місті Зігбург. Напередодні там зайнялася суха трава на залізничному насипі і полум'я миттєво перекинулося на житлові квартали. В результаті пожежі, яку не могли загасити кілька годин, постраждало більше 30 людей.
"За даними лікарів, за медичною допомогою звернулися 32 людини. Всі вони отруїлися продуктами горіння", - повідомив Георг Бурманн, представник пожежної служби міста Зігбург.
Остаточні причини пожежі ще з'ясовують. Але за основною версією, її могла спричинити іскра з-під коліс швидкісного потяга, який проїжджав повз місто.
Про високий рівень пожежної небезпеки постійно попереджають і німецькі чиновники. У зоні ризику - ліси і заповідники. Аномальне літо поки не здає свої позиції. На більшості території Німеччини сьогодні знову рекордно спекотно - 37-38 градусів за Цельсієм.
Втім, страждати від спеки німцям лишилося недовго. Синоптики обіцяють - вже на вихідних стане трохи прохолодніше. Та є й погана новина - на зміну спеці прийдуть сильні зливи.
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