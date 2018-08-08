НАСА готується до запуску космічного зонду на Сонце

НАСА готується до запуску космічного зонду, який уперше наблизиться до Сонця на мінімальну відстань.

Космічний апарат "Паркер" обладнаний спеціальними щитами, які захищатимуть модулі від екстремально високої температури - приблизно 1370 градусів за Цельсієм.

За допомогою сателіта науковці планують дізнатися більше про сонячні бурі та їх вплив на земне життя. Зокрема, на електричні мережі.

Запуск зонда відбудеться вже 11 серпня з мису Канаверал у штаті Флорида. "Паркер" наблизиться до Сонця на відстань у 6 мільйонів кілометрів. Попередній рекорд, встановлений 1976 зондом "Геліос", становив 43 з половиною мільйони кілометрів.