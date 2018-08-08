Православная церковь 9 августа почитает память великомученика и целителя Пантелеймона. В этот день - во всех храмах поминают святого, молясь о выздоровлении самых тяжких больных.

Сам Пантелеймон уверовал во Христа в тот момент, когда обратился к нему с молитвой, прося исцелить ребенка, которого укусила змея, и никакое лечение не действовало. После этого Пантелеймон решает посвятить свою жизнь служению Богу и окружающим людям.

О чем просили святого

В православии Пантелеймон известен как покровитель воинов и целитель. На Руси его часто называли Палием, молились, прося излечения от болезней.

Знахари считали, что именно сейчас стоит отправляться на сор целебных трав, использовали особые заговоры и обряды.

К этому дню на огородах созревала белая капуста: "На поле капустном - кочанов густо". Также, в этот день было принято срывать первый кочан и печь пироги со свежей капустой, которыми угощали не только родственников, но и уличных странников, нищих, детей.

Что нельзя делать на Пантелеймона

Нельзя в этот день работать в поле, так как боялись грозы, которая могла нещадно спалить того, кто ослушался народного поверья. Отсюда и второе название праздника - Палий.

Народные приметы

Считалось, что те, кто был рожден на Пантелеймона, обладают даром целительства и могут управлять лекарственными травами.

Муравьи заделывают входы в муравейники - скоро будет дождь

Сильно стрекочут и прыгают кузнечики - примета к тому, что погода будет ясной и сухой.

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