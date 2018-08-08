В преддверии нового политического сезона социологическая группа "Рейтинг" презентовала свои результаты исследований. Менее чем за год до президентских выборов ни один из кандидатов не имеет серьезного отрыва перед основными конкурентами и не набирает более 11%. В рейтинге они расположились следующим образом.

Наибольшую поддержку среди всех опрошенных - 11% - получила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Главе "Гражданской позиции" Анатолию Гриценко отдать свой голос готовы почти 7 процентов украинцев, а лидеру "Оппозиционного блока" Юрию Бойко - 6 с половиной процентов.

Следующие в рейтинге - шоумен Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук. Их Социологи включили в список, несмотря на то, что они оба не заявляли о своем намерении баллотироваться. Далее с отрывом на уровне арифметической погрешности идет президент Петр Порошенко и главный "радикал" Олег Ляшко.

А вот главным аутсайдером будущего политсезона оказался глава партии "За Життя" Вадим Рабинович, который упал в рейтинге на 5 пунктов и потерял какие-либо шансы на выход в высшую лигу украинской политики. Он вместе с мэром Львова Садовым и "свободовцем" Олегом Тягнибоком в группе аутсайдеров этой избирательной компании, их рейтинг около 3% поцентов.