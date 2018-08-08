НАПК проверит декларации одиозной судьи Виктории Сиваковой [ Редактировать ]
Национальное агентство по предотвращению коррупции проверит декларацию скандальной судьи хозсуда Киева Виктории Сиваковой.
Напомним, гражданские активисты обвиняли ее в организации рейдерских атак на крупнейшего переработчика сои в Украине. Больше - в нашем материале.
Правоохранители проведут полную проверку деклараций судьи Хозяйственного суда Киева Виктории Сиваковой за прошлые три года. Напомним, активисты движения "Стоп коррупции" обвинили служителя Фемиды в нарушении закона. А именно - организации рейдерских атак на предприятие "Каховка протетин агро".
По данным активистов еще в 2016-м судья Сивакова своим решением попыталась отобрать крупнейший в Украине завод по переработке сои. С тех пор предприятие уже на раз подвергалось нападениям рейдеров. Так, зимой на завод в Новой Каховке ворвались неизвестные молодчики в масках, с битами и оружием, захватив территорию. Тогда в больнице с огнестрельными ранениями оказались четверо людей.
Очередное нападение произошло две недели назад. С тех пор работа завода снова заблокирована.
На сей раз по данным активистов молодчиками руководил бывший боец батальона "Айдар" с позывным Саид, настоящее имя - Александр Сташко. Атаку санкционировал частный исполнитель Евгений Пирожок. Вот документ с его подписью. Как утверждают гражданские активисты - главным организатором захвата предприятия является одиозный юрист, Андрей Богдан - ставленник экс-премьера Николая Азарова. А также адвокат мужа Сиваковой.
"Ця особа відповідно до договору є офіційним адвокатом мого чоловіка, до мене він ніякого відношення не має. В процесі під головуванням, де я є суддею - він не буває", - заявила Виктория Сивакова, судья Хозяйственного суда Киева.
Но вот гражданские активисты уверены - они тесно связаны. А у судьи и ее супруга якобы нашли незадекларированные доходы.
"Ми почали перевіряти її декларацію та в ній виявили невідповідність в задекларованому майні - її та її чоловіка. Після цього ми направили звернення 16 липня до НАЗК щоби вони перевірили її декларацію. Сьогодні ми дізнались, що 3 серпня НАЗК прийняло рішення перевірити повністю електронну декларацію Сівакової Вікторіі Вікторівни та перевірити минулі декларації. Далі ми будемо слідкувати за цією ситуацією. В неї є сумнівні рішення, скажемо так", - утверждает Александр Омельченко, активист "Стоп коррупции".
Решениями служителя Фемиды в деле "Каховка протеин агро" уже заинтересовались в прокуратуре. Против Виктории Сиваковой открыли уголовное дело.
Тем временем Высшая квалификационная комиссия судей временно приостановила ее переаттестацию. Гражданские активисты не исключают, что вскоре вопросы у правоохранителей могут появиться и к еще одной служительнице Фемиды - экс-судье Высшего хозяйственного суда Украины - Лилие Катеринчук, которую также подозревают в узаконивании схем по рейдерскому захват предприятия.
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