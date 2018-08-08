Что волнует украинцев, в решении каких вопросов они нуждаются прежде всего, и какая помощь требуется. Чтобы узнать это многие политики открыли в различных городах общественные приемные. Одна из них - не так давно появилась в Полтаве. С чем приходят сюда люди - в нашем материале.

Общественную приемную лидер "Оппоблока" решил открыть в Полтаве, поскольку у горожан накопилось много вопросов.

"Сюди приходять з різними питаннями - як в сфері медицини, як в сфері правоохоронних органів, так і ЖКХ і все решта. Дуже багато питань у людей, і люди хочуть почути на це відповідь", - говорит Владимир Гриценко, помощник народного депутата.

Людей собралось много. У каждого - свое, наболевшее. Юрия Бойко буквально засыпают вопросами. О коммуналке, медицине. Вот эти мужчины, например, - просят вернуть поликлинику.

"Поруч поліклініка, 4 управління, обслуговувала населення. У зв'язку з цими реформами - припинило обслуговувати населення. Населення все перевели в другу лікарню. Туди ні під'їхати нічим не можна, ця поліклініка практично пустує", - говорит Владимир Федосеевич, житель Полтавы.

Волнуют людей и цены на газ:

"Та кількість газу, що добувається з надр України, українських надр, її вдосталь для покриття комунальних потреб населення. Скажіть будь ласка, ціна буде на газ зменшена?"

"Є собівартість газу власного видобутку, вона там 1200 грн зараз, з податками, з інвестиціями все це приблизно, 2,5 - 3 тис грн. Потрібно зменшувати комунальні послуги, і ми це зробимо в 2 рази. Не було такої ціни на газ, не було такого знущання над людьми і цих космічних комунальних тарифів", - говорит Юрий Бойко, народный депутат, лидер "Оппозиционного блока".

А еще - говорит Юрий Бойко - "Оппозиционный блок" добился победы в борьбе за льготы чернобыльцев. Государство обязано их вернуть - после решения Конституционного Суда, куда подали иск депутаты-оппозиционеры. А значит - люди смогут получать бесплатные лекарства и скидки на коммунальные услуги.

"Сегодня обязаны восстановит все льготы, которые были у чернобыльцев, обязаны восстановить!", - заявил Юрий Бойко, народный депутат Украины, лидер "Оппоблока".

Не оставит "Оппозиционный блок" и военных пенсионеров. По мнению Юрия Бойко, государство также должно брать на себя лечение онкобольных детей. Готов и план примирения на Донбассе.

"Мы отправляли специально делегацию в Колумбию, которая 52 года шла война и они смогли остановить ее, смогли перейти к мирной жизни. Мы изучили этот опыт. У нас есть план как примирится. Мы достаточно хорошо его отработали. У нас нет альтернативы кроме прямых переговоров", - подчеркнул Юрий Бойко, народный депутат Украины, лидер "Оппоблока".

Все просьбы и вопросы людей народный депутат попросил оформить официально - в виде запросов. И пообещал, что передаст в соответствующие ведомства. Такие же приемные будут работать во всех областных центрах Украины.