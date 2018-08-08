Правоохранители изъяли 60 килограммов янтаря в Волынской области. Партию пограничники нашли в частном доме.

Житель Луцка обустроил здесь подпольный цех. Во время обыска правоохранители обнаружили станки для шлифовки камней, сырец различных фракций, и уже обработанный янтарь. Все изъяли.

По предварительным данным - мужчина причастен к контрабанде янтаря за границу.