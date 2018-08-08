Житель Луцка обустроил в доме подпольный цех по обработке янтаря [ Редактировать ]
Правоохранители изъяли 60 килограммов янтаря в Волынской области. Партию пограничники нашли в частном доме.
Житель Луцка обустроил здесь подпольный цех. Во время обыска правоохранители обнаружили станки для шлифовки камней, сырец различных фракций, и уже обработанный янтарь. Все изъяли.
По предварительным данным - мужчина причастен к контрабанде янтаря за границу.
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