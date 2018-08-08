Свитолина добыла тяжелейшую победу в стартовом поединке Rogers Сup [ Редактировать ]
Фото: XSPORT.ua
Украинская теннисистка Элина Свитолина сумела сломить сопротивление неуступчивой Михаэлы Бурзанеску из Румынии в матче второго круга Rogers Cup в Монреале.
Поединок, который длился 2 часа 23 минуты, завершился со счетом 6:3, 6:7(7), 4:3 (отказ).
Свитолина без особых проблем выиграла первый сет - 6:3, показав тот теннис, по которому все давно соскучились. Стоит отметить, что Элина не выходила на корт со 2 июля: тогда она потерпела фиаско поединке первого круга Уимблдона против немки Татьяны Марии.
Во втором сете украинка имела все шансы для досрочной победы, однако воспользоваться ними сполна не сумела. Сначала после брейк-поинта в 7 гейме, Элина следом "отдала" свою подачу. Затем и вовсе на тай-брейке, ведя в счете 5:2, Свитолина умудрилась проиграть две своих подачи, и позволила румынке сравнять счет в поединке - 6:7(7).
Cтарт решающего сета был полностью за Бурзанеску. Элина долго не могла найти свою игру, о чем свидетельствовал счет 0:3, однако украинка сумела переломить ход поединка, взяв четыре подачи подряд. Затем случился досадный эпизод: румынская теннисистка получила неудачно упала и покинула корт лишь при помощи медперсонала.
Таким образом, Свитолина стартовала на Rogers Cup c тяжелейшей, но важной в психологическом плане, победы. Ведь до этого украинка уже дважды вылетала от Михаэлы: сперва в третьем раунде Ролан Гаррос, а через три недели и на турнире в Бирмингеме.
В следующем раунде пятая ракетка мира встретится с победителем пары Виктория Азаренко (95) - Йоханна Конта (43).
Напомним, ранее Даяна Ястремская триумфовала на престижном турнире в Риме.
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