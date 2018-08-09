Что сулят звезды сегодня, 9 августа - читайте в традиционном гороскопе.

Овен

Сконцентрируйте свои усилия на работе. Хорошо воплощать свои замыслы в материальные формы; день благоприятен творчества, наведения порядка. Во второй половине дня лучше не решать финансовые вопросы, не делать покупки. Не пытайтесь прыгнуть выше головы, сегодня эти попытки будут напрасными.

Телец

Один из тех дней в этом месяце, когда у вас появляется возможность направить ход дел по своему усмотрению и воспользоваться новыми возможностями. Встречи, знакомства, новые связи перспективны и полезны. Возможно, в некоторых вопросах вы будете зависеть от окружающих, что будет вызывать раздражение.

Близнецы

Сегодня вам стоит завершить ранее начатые дела, не отвлекаясь на что-то новое. Пытаясь сделать все сразу, вы можете только добавить в свой багаж незаконченных проектов еще несколько. И не стесняйтесь попросить о помощи коллег или близких друзей.

Рак

Тенденции этого дня разноплановые. С одной стороны, у вас есть шанс поймать кураж и включиться в новую тему, где задействованы ваши амбиции. С другой это очень удачное время для личных дел, занятий внешностью, покупок.

Лев

Сегодня вам стоит рискнуть и подойти к руководству с требованием о повышении зарплаты. Дела идут хорошо, поэтому существует вероятность, что окрыленное успехами начальство с удовольствием пойдет вам навстречу, тем более что вы давно заслуживаете повышения и ваш вклад в процветание общего дела весьма весомый.

Дева

Встречи и знакомства, предложения и признания сейчас могут существенно повлиять на ход событий в вашей жизни. Если новые контакты вас интересуют, постарайтесь находиться в гуще событий. Благоприятный день для любых практических дел и занятий личным творчеством.

Весы

День обещает быть достаточно спокойным. Пока можно позволить себе не торопиться и продолжать заниматься текущими делами. Сейчас подходящее время решить, что может оказаться полезным связи, переговоры и начать постепенно готовить подходящие условия для решения этих вопросов.

Скорпион

Настроение дня может меняться, но это не помешает вам держать свои интересы под контролем. Реализуйте назревшие рабочие и личные планы. Вы можете и в дальнейшем рассчитывать на тех, с кем сейчас совпадут цели и задачи. Попробуйте обсудить с личными партнерами планы на будущее.

Стрелец

Сегодня вы будете озадачены тем, куда бы применить всю скопившуюся в вас, и бешено бурлящую энергию. Сразу приступайте к делам, которые вас интересуют. Постарайтесь определиться с планами на ближайшее время, проведите деловые совещания и переговоры с партнерами.

Козерог

Утром пораньше приступайте к работе. Не теряйте возможностей переговорить с руководством и партнерами по интересующим вас вопросам. Ваши прошлые усилия и кропотливая работа без выходных, дадут свои результаты. Вы можете рассчитывать на повышение по службе и значительную прибавку к зарплате.

Водолей

Нейтральный день для водолеев. Сейчас у вас есть передышка, чтобы заняться тем, что планировали. Работоспособность будет на высоком уровне, по крайней мере в первой половине дня. Будьте сегодня внимательны с финансами, а также при деловых переговорах.

Рыбы

Сегодня вы проявите активность на работе, что благоприятно отразится на отношении начальства, и дома, что также порадует ваших близких. Направьте свою энергию в нужное русло и положительные результаты не заставят себя ждать.

Также предлагаем читателям гороскоп на август 2018 года для всех знаков зодиака.