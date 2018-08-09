На Донбассе убили военного, второй пропал без вести [ Редактировать ]
8 августа на Донбассе боевики 44 раза нарушали режим прекращения огня, в том числе дважды из тяжелого вооружения.
В результате боевых действий один военнослужещий ВСУ погиб, трое получили ранения. С одним военнослужащим Объединенных сил потеряна связь в ходе боевого столкновения, ведутся его поиски, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.
Боевики 44 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе дважды из тяжелого вооружения.
Обстрелы осуществлялись по защитникам:
- Крымского,
- Новозвановки,
- Золотого,
- Луганского,
- Новолуганского,
- Майорска,
- Новоселовки Второй,
- Новомихайловки,
- Красногоровки,
- Марьинки,
- Авдеевки,
- Гнутово,
- Лебединского,
- Павлополя,
- Водяного,
- Широкино.
"Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм наши позиции у Крымского и Авдеевки, а неподалеку от Майорска зафиксировано боестолкновение", - говорится в сообщении.
По данным разведки двух боевиков уничтожили, четверо получили ранения.
Днем ранее на Донбассе боевики ударили по 16-ти поселкам.
по теме
На КПП "Марьинка" подорвался пограничник
Пострадавшего пограничника доставили в госпиталь с ранениями спины и головы
Війна на Донбасі: околиці Новолуганського потрапили під ворожий обстріл
Терористи не шкодують навіть своїх рідних - міни ворога розривалися в околицях Новолуганського, - де у багатьох залишилися дружини, діти та батьки
Російські найманці на Донбасі закопали живцем свого поплічника
Троє російських військовослужбовців нанесли важкі тілесні ушкодження іншому російському контрактнику та закопали його живцем, після чого самовільно залишили місце служби
На Донбассе активизировались разведгруппы боевиков
Боевики действуют группами по несколько человек и пытаются незаметно подобраться к позициям пехотинцев - за неделю на всех участках фронта было зафиксировано с десяток вылазок
На Донбассе активизировались снайперы боевиков
Работу российских профессионалов легко отличить от рядовых боевиков - действуют слаженнее и вооружение у них лучше