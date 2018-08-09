С военнослужащим Объединенных сил потеряна связь в ходе боевого столкновения. Фото: МОУ

8 августа на Донбассе боевики 44 раза нарушали режим прекращения огня, в том числе дважды из тяжелого вооружения.

В результате боевых действий один военнослужещий ВСУ погиб, трое получили ранения. С одним военнослужащим Объединенных сил потеряна связь в ходе боевого столкновения, ведутся его поиски, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Боевики 44 раза открывали огонь по позициям наших войск, в том числе дважды из тяжелого вооружения.

Обстрелы осуществлялись по защитникам:

Крымского,

Новозвановки,

Золотого,

Луганского,

Новолуганского,

Майорска,

Новоселовки Второй,

Новомихайловки,

Красногоровки,

Марьинки,

Авдеевки,

Гнутово,

Лебединского,

Павлополя,

Водяного,

Широкино.

"Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм наши позиции у Крымского и Авдеевки, а неподалеку от Майорска зафиксировано боестолкновение", - говорится в сообщении.

По данным разведки двух боевиков уничтожили, четверо получили ранения.

Днем ранее на Донбассе боевики ударили по 16-ти поселкам.