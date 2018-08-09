США выдвинули России новые требования [ Редактировать ]
В США требуют, чтобы Россия ближайшие три месяца предоставила гарантии неприменения ею химического или бактериологического оружия и допустить инспекторов ООН и международных независимых наблюдателей.
В случае невыполнения требований, к России будет применен второй пакет санкций в связи с отравлением экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил представитель Госдепа США в ходе телефонного брифинга, сообщает пресс-служба Госдепа.
При этом в США рассчитывают, что Россия таки выполнит указанные требования, и второй пакет санкций применять не придется.
По словам представителя Госдепа, в случае введения второго пакета санкций дипломатические отношения между США и Россией могут быть значительно сокращены, также сократится к минимуму торговля с Россией и будет введен запрет компании Аэрофлот на полеты в США.
Днем ранее выяснилось, что законопроект о новых санкциях против России, подготовленный сенаторами республиканцами, касается не только России, но и президента США Дональда Трампа.
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