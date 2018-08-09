Подруга мужа Ани Лорак похвасталась роскошными подарками (фото) [ Редактировать ]
Киевская тусовщица Яна Беляева, которую заметили в объятиях мужа Ани Лорак, похвасталась в "Инстаграме" огромным букетом красных роз и кольцом.
Украшение в виде короны девушке подарили организаторы конкурса "Мисс Украина Вселенная-2018", а вот кто подарил девушке 151 розу - загадка", - пишет kp.ua.
После скандала вокруг отношений с мужем певицы Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу, Яна не стала закрывать комментарии в "Инстаграм", хотя ей сотнями сыпятся оскорбления. В сториз "Инстаграма" Беляева даже сделала скриншот одного из комментариев, в котором ее назвали трансвеститом.
Напомним, муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Также стало известно, что Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.
Сам муж Ани Лорак не выдержал атаки ее разъяренных поклонников, а отец певицы резко высказался насчет зятя.
Мурат "тусуется" на вечеринках без жены, а Ани забрала дочь и улетела в Израиль.
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