Киевская тусовщица Яна Беляева, которую заметили в объятиях мужа Ани Лорак, похвасталась в "Инстаграме" огромным букетом красных роз и кольцом.

Украшение в виде короны девушке подарили организаторы конкурса "Мисс Украина Вселенная-2018", а вот кто подарил девушке 151 розу - загадка", - пишет kp.ua.

После скандала вокруг отношений с мужем певицы Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу, Яна не стала закрывать комментарии в "Инстаграм", хотя ей сотнями сыпятся оскорбления. В сториз "Инстаграма" Беляева даже сделала скриншот одного из комментариев, в котором ее назвали трансвеститом.

Напомним, муж украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки. Также стало известно, что Ани Лорак уже предупреждали об изменах мужа.

Сам муж Ани Лорак не выдержал атаки ее разъяренных поклонников, а отец певицы резко высказался насчет зятя.

Мурат "тусуется" на вечеринках без жены, а Ани забрала дочь и улетела в Израиль.