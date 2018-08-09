Можно сколько угодно говорить о влиянии планет и звезд на характер людей, но исследования пошли дальше. Федеральное бюро расследований США раскрыло даты рождения серийных убийц, а глубокий анализ помог установить, представители каких знаков зодиака самые опасные, сообщает "Сегодня".

Предлагаем рейтинг, от самых миролюбивых и спокойных, до потенциальных хладнокровных убийц.

Близнецы

Несмотря на то что о Близнецах можно услышать много плохого, они – наименее опасный знак зодиака. Среди Близнецов редко встречаются те, чьи руки были в крови, так как они воспринимают других не так серьезно, чтобы ранить или убить их. Наибольший вред, на который они способны, это задавить человека своей болтовней.

Водолей

Водолей заботится о справедливости и обладает сильным эго. Это второй наименее опасный знак зодиака. Возможно, это связано с тем, что они достаточно умны, чтобы не попадаться, или они просто не оставляют улик после преступления.

Лев

Львы стремятся избегать любых неприятностей. Согласно статистике, если Лев совершает убийство, то делает это только для привлечения внимания.

Весы

Весы считаются хорошими, справедливыми и терпеливыми. Однако среди них чаще были случаи убийств, чем среди Водолеев и Львов. Весы обычно становятся жестокими, если вы попробуете воспользоваться их благими намерениями.

Дева

Среди Дев обычно встречаются психопаты и очень умные убийцы. Тем не менее, Девы чаще прибегают к мошенничеству и краже, чем к убийству.

Рыбы

Если вы думали, что Рыбы – это очень бесхарактерные люди, вы сильно ошибаетесь. Среди наиболее известных серийных убийц немало Рыб. Учитывая их склонность к зависимости, Рыбы часто совершают преступления.

Козерог

Среди всех знаков зодиака, Козероги – это среднестатистические серийные убийцы. Хотя они уважают правила и законы, в ярости они демонстрируют самое худшее. Они редко убивают, но если начнут это делать, их сложно остановить.

Овен

Люди, рожденные под знаком Овна, известные своим неуправляемым характером. Они легко могут разозлиться, но, как правило, быстро стихают. Вам следует держаться подальше от Овнов, когда они в гневе, те все равно вскоре забудут о том, что их разозлило.

Телец

Гнев Тельца бывает очень интенсивным. Однако этот знак зодиака больше склонен к мошенничеству, а не к убийству.

Стрелец

Стрелец находится на третьей позиции в списке наиболее опасных знаков зодиака. Они нацелены не на мелкие преступления, а на что-то более масштабное, например, массовое убийство. Хотя в большинстве случаев Стрельцы редко причиняют зло другим. Они чаще совершают кражи, но их очень сложно поймать.

Скорпион

Люди этого знака – настоящие психопаты. Они могут быть садистами и легко манипулируют другими. Скорпионы часто становятся профессиональными шпионами и наемниками. Большинство серийных убийц родилось в ноябре.

Рак

Возглавляет список самых опасных знаков зодиака Раки. В большинстве своем люди этого знака убивают других из ревности, зависти или эмоциональной нестабильности. Они делают это с особой "страстью", и оставляют отличительные знаки на теле жертвы.

Читайте также, каким знакам зодиака больше всего везет в любви, а какие - самые умные.