Под Бердянском в ДТП погибла женщина (фото) [ Редактировать ]
9 августа под Бердянском Запорожской области столкнулись две иномарки, в результате чего погибла женщина.
По предварительным данным, водитель авто Chevrolet не справился с управлением после чего машину начало заносить и она вылетела на полосу встречного движения. В этот момент в авто врезался Renault, сообщает местное издание "Про Бердянск".
Пассажирка Chevrolet погибла на месте происшествия еще до приезда "скорой".
Издание уточняет, что ДТП произошло на трассе Запорожье-Бердянск в селе Азовское Бердянского района.
Тем временем в жутком ДТП под Днепром разбились 15 человек.
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