Пассажирка Chevrolet погибла еще до приезда "скорой". Фото: Hyser

9 августа под Бердянском Запорожской области столкнулись две иномарки, в результате чего погибла женщина.



По предварительным данным, водитель авто Chevrolet не справился с управлением после чего машину начало заносить и она вылетела на полосу встречного движения. В этот момент в авто врезался Renault, сообщает местное издание "Про Бердянск".

Пассажирка Chevrolet погибла на месте происшествия еще до приезда "скорой".

Издание уточняет, что ДТП произошло на трассе Запорожье-Бердянск в селе Азовское Бердянского района.

Тем временем в жутком ДТП под Днепром разбились 15 человек.