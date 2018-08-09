Кредиты Международного валютного фонда способствуют финансовой стабильности Украины, однако они не способны решить структурных проблем экономики. Об этом заявил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин в Facebook.

"Продолжение кредитования со стороны МВФ будет способствовать сохранению макроэкономической и макрофинансовой стабильности в Украине, снизит риски колебаний курса гривны, облегчит возврат внешних долгов. Однако, это не решит структурных проблем экономики страны, не остановит ее деиндустриализацию", - отметил Данилишин.

По его словам, основным инструментом, с помощью которого развитые страны влияют на состояние национального хозяйства является проведение промышленной политики, а именно меры со стороны государства по поддержке или развитию конкретных секторов национальной экономики.

При этом Данилишин отмечает, что Украине нужно применять кластерный подход к промышленной политике.

"Нужно формировать кластеры в таких перспективных высокотехнологичных отраслях экономики Украины, как авиакосмический комплекс, станкостроение, производство современной сельскохозяйственной техники. Украинская наука должна быть сохранена и трансформирована, особенно ее техническая составляющая на работу в системе кластеров", - пояснил глава Совета НБУ.

Он ставит акцент на производстве сельхозтехники, поскольку именно аграрно-промышленный сектор играет в Украине весьма серьезную роль.

Кроме того, как добавил Данилишин, государство должно создавать привлекательные условия для прямого инвестирования в технологические сектора украинской экономики. Инвестиции в высокие технологии будут одним из ключевых элементов повышения конкурентоспособности экономики Украины и обеспечения ее устойчивости к внешним шокам.

Отдельно глава Совета НБУ выделил развитие машиностроения, которое можно обеспечить за счет прямых иностранных инвестиций. А их в свою очередь удастся привлекать путем создания привлекательных условий для совместных предприятий между украинскими и международными компаниями, в частности налоговых стимулов.

"Чтобы привлекать иностранные инвестиции, целесообразно устанавливать понижающие коэффициенты к размеру отдельных налогов в зависимости от количества создаваемых рабочих мест, связанных с инвестиционным проектом, или в зависимости от объема экспорта высокотехнологичной продукции, произведенной на этих предприятиях", - пояснил Данилишн.

Также он настаивает на кардинальном улучшении продвижения украинского экспорта и развитии частно-государственного партнерства, особенно в вопросе развития инфраструктуры.

При этом экономическими реформами в стране, по его убеждению, должны заниматься именно украинцы, поскольку они досконально знают "анатомию и физиологию", систему ценностей, социально-экономическую генетику экономики и общества, подлежащих реформированию.

Ранее мы писали о том, что МВФ одобрил обновленный план Киева по созданию Антикоррупционного суда, таким образом Украина стала на шаг ближе к получению следующего транша в 2 миллиарда долларов.