Лінію з виробництва артилерійських снарядів калібру 152 мм запустили на київському заводі "Артем". Присутній на церемонії відкриття Петро Порошенко запевнив, що вже найближчим часом Україна буде готова розпочати серійне виробництво найбільш дефіцитних боєприпасів.

Задовольнити нагальну потребу України в артилерійських снарядах взявся завод Артем". Керівництво підприємства обіцяє збільшити виробничі потужності у двадцятеро - до 360 тисяч снарядів на рік. Кажуть, переоцінити спектр використання боєприпасу 152 калібру - важко.

"Це може бути броньована техніка, жива сила, бетоноване укріплення, танк. Потужність снаряда - дуже велика", - говорить Антон Карпенко, в. о. президента компанії ДАХК "Артем".

Ще одне завдання зброярів - забезпечити дальність для ураження снаряду в 32 кілометри. Для цього використовують технологію гарячого штампування.

"Ми використовуємо переобладнанні преса для виготовлення заготовок методом гарячого штампування, що забезпечує більшу продуктивність виходу по металу та більш міцну конструкцію боєприпасів, що дає можливість отримати більшу осколковість".

Лінію виробництва надпотужних снарядів урочисто відкрив президент України Петро Порошенко:

"З Богом, Поїхали!"

Система виробництва майже повністю автоматизована:

"По відпрацьованій програмі запускаємо повний цикл нарізання різьби - на цьому заводі це вперше".

За словами голови держави, вже найближчим часом Україна буде готова поставити виробництво найдефіцитніших боєприпасів на серійний потік.

"Від цього залежить життя солдат, від цього залежить надійність оборони. Це один з найскладніших технологічних процесів. І стало це можливим лише тому, що вперше були вкладені кошти не лише на закупівлю продуктів українського оборонпрому, а пройшло значне технічне переоснащення", - наголосив Петро Порошенко, президент України.

Окрім боєприпасу 152 калібру, на підприємстві освоїли виробництво некерованих авіаційних ракет, ракет протиповітряної оборони для ураження малих цілей, та боєприпаси 155 калібру.

"САУ "Богдана" ви вже можете побачити на параді - вона на завершальній стадії серійного виробництва. Це один із зразків переходу України на стандарти НАТО", - наголосив Павло Букін, генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром".

Під час відкриття виробничої лінії з виготовлення артилерійських снарядів великих калібрів, Петро Порошенко повідомив, що цьогоріч на святковому параді на честь дня Незалежності України слова "Слава Україні - Героям слава" - пролунають замість привітань радянського зразка:

"Ці слова і це вітання стане офіційним вітанням Збройних сил України".