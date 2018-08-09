Високопосадовця ДФС впіймали на хабарі [ Редактировать ]
Сплутав збори і побори. Високого податкового чиновника затримали на хабарі у Києві. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генпрокурор Юрій Луценко.
Директор Департаменту податків ДФС Павло Дроняк вимагав 20 тисяч доларів з підприємців. Взамін обіцяв зменшити штрафи.
У поліції відкрили кримінальне провадження. Тепер Павлові Дроняку світить до десяти років за ґратами.
по теме
В Ивано-Франковске судья требовал взятку от предпринимателя
Задержали взяточника, когда он получил часть денег
В США арестовали конгрессмена по подозрению в торговле информацией
Члена совета директоров австралийской биотехнологической компании, конгрессмена Криса Коллинза - арестовали сотрудники ФБР
Влюбленная британка планировала теракт в Британском музее
18-летняя девушка влюбилась в боевика Исламского Государства и планировала устроить теракт в Британском музее
"Черный рынок": кто и почем продает детей в Закарпатье?
Преступницу задержали в Мукачеве, где она передавала покупателям женщину с ребенком
Прокурор в Винницкой области попался на взятке
За переквалификацию обвинения на менее тяжкое - прокурор потребовал от фигуранта дела крупную сумму денег