Сплутав збори і побори. Високого податкового чиновника затримали на хабарі у Києві. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генпрокурор Юрій Луценко.

Директор Департаменту податків ДФС Павло Дроняк вимагав 20 тисяч доларів з підприємців. Взамін обіцяв зменшити штрафи.

У поліції відкрили кримінальне провадження. Тепер Павлові Дроняку світить до десяти років за ґратами.