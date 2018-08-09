Україна опинилася серед лідерів за обсягами експорту пива до Євросоюзу. Про це повідомило видання "Економічна правда".

Перші у цьому топ-списку: Мексика, Сербія, та США. Українські броварі протягом минулого року продали європейцям 11 мільйонів літрів хмільного напою.

Головний імпортер українського пива - Литва. А от до країни-агресора цей популярний напій у 2017-му практично не експортувався. Скоротилися поставки також до Білорусі та Молдови.

Утім, замість сусідів українське "хмільне" охоче купують інші країни. Приміром, до Алжиру минулоріч Україна експортувала 18 мільйонів літрів напою.