Загроза захворіти на туберкульоз нависла над двомастами вихованцями дитячого садка №66 у Чернігові. Заняття з музики для дітей проводила хвора на активну форму сухот викладачка. В садку вона працювала майже три роки, а от захворювання в неї виявили лише минулого тижня. Деталі дізнавалися наші колеги.

Дитсадок у середмісті Чернігова працює в звичайному режимі. Про те, що її підлегла захворіла на туберкульоз - завідувачка дізналася у п'ятницю. Усі вихідні разом із санепідемстанцією дезінфікували приміщення. Каже - навіть подумати не могла, що музкерівник може десь підхопити інфекцію:

"Що можу сказати чарівна жінка - красива молода повна молода повна енергії. Шкода".

Нині музичний керівник садочка - у лікарні. За словами колег, деякий час - жалілася на погане самопочуття. Пішла до лікаря, зробила флюорографію, яка і виявила туберкульоз. Активної форми.

"Ольга Олександрівна у нас працює на посаді музичного керівника із 2015 року. Як і завжди, у нас кожен працівник перед початком роботи, і потім - як влаштовується - проходить медичні огляди. Без медичних оглядів - я не маю права прийняти людину до роботи", - запевняє Галина Щербина, завідувачка дитсадка №66.

Востаннє жінка робила рентген у лютому. Тоді захворювання не виявили. Нині - усі вихованці закладу, і персонал готуються до перевірки на туберкульоз. Адже всі вони - у зоні ризику.

"Пока что разговор шел про нашу группу, но я думаю, что проверять будут всех детей, и даже тех, кто выпустился до этого. И те кто, выписался и контактировал, но опять же таки - я не вижу повода для паники и сумасшедшей сенсации", - говорить Сергій Петрикей, батько вихованця.

Медики ж наголошують - найголовніший захист від туберкульозу - своєчасне щеплення. Але батьки дітей, які його зробили, а особливо тих, у кого щеплення немає - мають постійно слідкувати за станом здоров'я своїх дітей, - доки не пройшли додаткове обстеження.

"Скажем так, утомляемость снижение аппетита, возможно повышение температуры, не большой длительный период необъяснимо держится температурка. Вобщем, на это нужно обратить внимание", - говорить Олена Садова, заступник головного лікаря з медичної частини дитячої поліклініки №1.

Хвора працівниця садка пробуде у протитуберкульозному диспансері три місяці. Потім - тривалий лікарняний. У цьому дитсатку цей випадок - перший. Загалом же, у Чернігові - третій за рік, коли у закладах освіти виявляли працівників, інфікованих на туберкульоз.