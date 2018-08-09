В Україні триває марафон децентралізації. На Київщині створили нову об'єднану територіальну громаду. 9 населених пунктів Бородянського району згуртувалися, щоб відродити села та підвищити рівень життя мешканців.

Добровільно об'єднатися у територіальну громаду тут вирішили ще навесні. Нещодавно рішення місцевої влади нарешті схвалила обласна. Бородянська об'єднана територіальна громада стала першою, створеною на Київщині цьогоріч.

"На початку питання було досить таки наполітизоване, але, як завжди, ми знайшли всі компроміси, домовилися і відпрацювали спільні заходи, і напрацювали спільні рішення", - говорить Олександр Сахарук, голова селищної ради Бородянки.

Протягом п'яти місяців, ідею об'єднання не раз обговорювали на місцевих слуханнях. Очільники сіл склали план соціально-економічного розвитку громади на п'ять років. Туди вписали найболючіші проблеми кожного населеного пункту.

"Незаасфальтовані дороги, відсутність водопроводу, сміттєзвалища, там стихійні сміттєзвалища, все те що в них накопилося, те що в них боліло - і це те, що роками довгий час не вирішувалось", - говорить Олександр Сахарук, голова селищної ради Бородянки.

Відтепер вирішувати проблеми та розпоряджатись фінансами у громаді зможуть самостійно, але зросте за це і відповідальність.

"Тепер освітою, медициною, центром надання адміністративних послуг, соціальними послугами, перевезеннями пасажирів всередині ОТГ - усім цим буде завідувати об'єднана територіальна громада", - говорить Олег Любімов, директор Київського відокремленого підрозділу "Центру розвитку місцевого самоврядування".

Це - село Дружня. Воно відтепер - частина нової громади. Тут нещодавно відремонтували школу, - утім, учнями вона укомплектована лише на третину. Три роки тому у селі за власні кошти з приватних рук викупили дитячий садок. Зараз його добудовують.

"Ми заходимо в громаду з перспективою, що не тільки жителі села Дружнє, а й Бородянки, Нової греблі, Жовтневого, Корогода зможуть користуватися і приводити своїх дітей в наш дитячий садочок", - наголосив Анатолій Федоренко, сільський голова Дружні.

Є у Дружній і школа, і дитсадок. Не вистачає клубу.

"Нас в селі знаходиться два народних хори, також два хори маленьких діток і їм конче потрібен Будинок культури", - говорить Анатолій Федоренко, сільський голова Дружні.

Сільські голови сподіваються, що спільними зусиллями вони відродять інфраструктуру кожного села, а громада - багатітиме та розвиватиметься.