"Оппозиционный блок" требует от власти выполнить решение Конституционного Суда и восстановить соцгарантии чернобыльцам. Об этом Сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил по итогам встречи с представителями организаций чернобыльцев Житомирской и Киевской областей, которая прошла в Верховной Раде.

Он отметил, что напряжение среди чернобыльцев очень сильное, потому что люди возмущены ликвидацией льгот. Сейчас они надеются, что благодаря решению Конституционного Суда льготы будут восстановлены.

"Государство обязано возместить людям потерю здоровья. Это не какие-то привилегии, которые можно давать или не давать. Это то, что государство согласно ст. 16 Конституции Украины обязано делать", - подчеркнул Юрий Бойко.

Политик напомнил, что в 2014 году произошло нарушение Конституции, когда у людей отобрали то, что государство должно им обеспечивать.

"В декабре 2014 года были отменены все льготы для чернобыльцев и введена иезуитская норма, что они могут предоставляться только если доход на одного члена семьи менее 881 грн. Как можно прожить на 881 гривню? Купить лекарства, заплатить космические тарифы, обеспечить себе нормальное существование? Конечно, люди возмущены", - сказал парламентарий.

"Конституционный Суд принял решение по представлению 50 депутатов, в том числе 43 депутатов от "Оппозиционного блока", и восстановил социальные гарантии пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы. Я доволен данным решением, но это только начало борьбы. Мы направили обращение к президенту и премьер-министру, чтобы это решение было выполнено. Президент - это гарант Конституции, а правительство должно выполнять решение суда. Если этого не произойдет, то мы будем помогать людям идти в суды. За невыполнение закона уже наступает уголовная ответственность правительственных чиновников", - отметил Юрий Бойко.

"Сегодня справедливость восстановлена, и льготы и выплаты будут возобновлены. Правительство должно заложить это в бюджет. И не надо рассказывать, что нет денег в государстве. Надо меньше воровать на таможне, не финансировать строительство полицейского государства, а восстановить социальную справедливость и предоставить людям возможность получить помощь", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко также отметил, что если решение Конституционного Суда будет проигнорировано и социальные гарантии чернобыльцам так и не будут восстановлены, то люди готовы перейти к акциям протеста.