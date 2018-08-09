Умерла знаменитая советская актриса [ Редактировать ]
Известная советская и российская актриса театра и кино Тамара Дегтярева ушла из жизни в возрасте 74 лет из-за тяжелой болезни. Соответствующее сообщение опубликовали в пресс-службе московского театра "Современник", где работала артистка.
"Сегодня скончалась Тамара Васильевна Дегтярева, наша коллега, товарищ, партнер. Ее не стало на 75-м году жизни. Болезни, с которыми она мужественно боролась последние годы, все же победили", - говорится в тексте.
Актриса прославилась ролью в легендарной многосерийной картине "Вечный зов".
Тамара Васильевна Дегтярева родилась в 1944 году в Подмосковье. После окончания ГИТИСа была принята в труппу Московского театра юного зрителя, где проработала пять лет, после чего перешла в "Современник". Позже начала преподавать во ВГИКе. Много снималась в кино.
За время актерской кинокарьеры сыграла в более 30 фильмах, среди которых "Ищу человека", "Эшелон", "Вишневый сад". Главная роль в картине "Вечный зов" прославила артистку на всю страну.
В ноябре 2012 года актриса перенесла операцию по ампутации ноги после гангрены, развившейся из небольшого пореза.
"Невероятно талантливая, мудрая, остроумная, Тамара Васильевна была частью нашей общей души. Будучи прикованной к инвалидному креслу, она продолжала играть свою Евдокию во "Времени женщин". О времени и месте прощания с выдающейся артисткой театр пообещал сообщить позднее.
ранее мы писали о том, что актриса из "Счастливы вместе" впала в кому.
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