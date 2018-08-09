Двое украинских военных ранены сегодня на Донбассе. Оба - в районе Новотошковского. С утра боевики открывали огонь уже 6 раз, в том числе, из запрещенного оружия. В последнее время противник стреляет прицельно. Наш военкор Ирина Баглай в этом убедилась.

"Они в паре работают".

Это нашим солдатам удалось зафиксировать, как боевики посреди дня открыли огонь по позициям пехотинцев на промзоне.

"Почався снайперський обстріл били с трьох гвинтівок один 14,5 два 12,7 його прикривали", - говорит Игорь, военнослужащий ВСУ.

Стреляли прицельно. Артур показывает следы от попадания пуль вражеского снайпера прямо в бойницу.

"Пулю он нам залепил, получается. Вот одна, вот вторая. - Вы успели закрыть? - Мы не успели, мы отскочили", - показывает Артур, военнослужащий ВСУ.

"Сейчас чтоб голову просто не отстрелили - закрывать!"

Из этой точки вчера Александру пришлось подавлять вражеский огонь. Такого боя давно уже не припомнит. Более двух часов российские оккупанты стреляли из всего вооружения.

"Работали с 3-4 точек - в периодичности пулемет отработал, перезаряжается, работает РПГ, плюс работали ПК. С ближайших позиций огонь был плотный. Трудно было посчитать, вчера такой вечер был - вообще было не до подсчетов. Все заряжалось, перезаряжалось, скручивалось - мы в мыле были", - рассказывает Александр, военнослужащий ВСУ.

Это - коллекция остатков вражеских пуль всех калибров, которые после боя насобирали наши солдаты.

"Собрание элементов пуль, 12.7, БЗТ 12,7 и Б-32. Поджигает вот этот элемент, сам трассирующий элемент, который, если есть деревянные или легковоспламеняющиеся - то застревая в этом, она может поджечь", - показывает Олег, командир подразделения ВСУ.

Массированно обстреляв одну из наших позиций, боевики все-таки ее подожгли.

"По нам тут гатили, ми все тушили, бігали… Вони побачили, що ми вогонь тушимо і почали стріляти", - рассказывает Игорь, военнослужащий ВСУ.

Используют боевики и подлые приемы.

Это выстрел РПГ, его боевики переделали - в носовую часть засыпают гвозди, подшипники или же приматывают это скотчем, чтобы нанести больше урона пехотинцам.

"Запускают над нами это все. Взрыв - последствия могут быть такие: в кожу въедается, в тело и ты уже недееспособный. Вот такими методами они начинают нас расстреливать", - говорит Артур, военнослужащий ВСУ.

Но нанести урон нашим бойцам у них не вышло.

"Мы дали им понять, что мы тоже умеем. Мы сманеврировали огнем, перенесли его, сосредоточили и когда надо - дали куда надо", - говорит Олег, командир подразделения ВСУ.

Рабочий день на передовой для наших бойцов закончился далеко за полночь, лишь после того как приготовились к новым атакам врага.

"Пока не зарядили ленты, пока не понабивали, скажем так, не обслужили оружие - обслужили, забили его лентой, поскручивали гранатометы", - говорит Александр, военнослужащий ВСУ.