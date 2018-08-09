США вводят новые санкции против России [ Редактировать ]
Санкционный удар. В Вашингтоне объявили о новых ограничениях для России - в связи с отравлением в Солсбери.
Настолько жестких, что и рубль, и фондовый рынок РФ мгновенно отреагировали падением. Дмитрий Анопченко выяснил все детали в Вашингтоне.
Новые санкции собираются ввести в два этапа, первый - уже с 22 августа. В документе предусмотрен полный запрет на экспорт в Россию устройств и комплектующих двойного назначения (то есть прекращаются поставки Москве важных с точки зрения государственной безопасности товаров - в основном электроники). По оценкам, которые сегодня звучат в прессе, только эти ограничения обойдутся России в сотни миллионов долларов. Но ожидается и вторая волна санкций - тут ограничения куда серьезнее.
Вашингтон дает Москве 90 дней - чтобы этого избежать. Подчеркивая: второй волны не будет, если Россия предоставит надежные гарантии - что в будущем не станет использовать химическое или биологическое оружие. А еще штаты настаивают - инспекторы ООН должны провести проверки на российских объектах. Выполнены ли оба условия - должен подтвердить даже не Дональд Трамп, а куда более придирчивый арбитр - Конгресс.
Если к двадцатым числам ноября этого не произойдет, последует еще один санкционный удар. По данным NBC, второй пакет включает снижение уровня дипломатических отношений, запрет "Аэрофлоту" летать в США и практически полную остановку торговли между США и Россией.
Решение США уже поддержали в руководстве НАТО - назвав "важным инструментом давления на Россию".
А первая реакция была из Лондона. Великобритания приветствует новые санкции. В канцелярии премьер-министра заявили - это "однозначный сигнал России, что ее провокационное поведение не останется без ответа".
Американская пресса задается сегодня вопросом - почему о новых санкциях штаты объявили именно сейчас. И предполагает - видимо в расследовании инцидента в Солсбери есть серьезный прогресс, появились новые доказательства причастности Москвы, которые убедили и Белый дом, и Госдеп. Получив их, Вашингтон решился на дальнейшие санкции.
А еще опубликован прогноз: санкции затронут 70% российской экономики, а их действие почувствует на себе каждый второй житель страны. И хотя ограничения пока еще не действуют, рубль уже "просел" по отношению к доллару - и очень значительно.
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