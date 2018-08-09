Новые подробности судебного заседания по делу предприятия "Каховка Протеин Агро" [ Редактировать ]
Дело крупнейшего в Украине переработчика сои - завода "Каховка Протеин Агро" - сегодня рассмотрели в хозсуде Киева.
Напомним, на предприятие в течение последнего года было совершено не одно рейдерское нападение, титушки даже блокировали здание завода и не пропускали на работу сотрудников. Представители "Каховки Протеин Агро" подали ходатайство о привлечении третьей стороны - фирмы-партнера завода, которая также пострадала от атак рейдеров. Суд прошение удовлетворил и перенес рассмотрение дела на февраль 2019 года.
"У цієї компанії наявні певні права стосовно цього майна і вони хочуть їх зреалізувати, подаючи навіть апеляційну скаргу, а це рішення відносно того, що лягає в суть позову відносно того, що визнана за позивачами право власності на даний об'єкт, який є в користуванні у суборендаря, а саме в третьої особи", - заявил Анатолий Панченко, представитель "Каховка Протеин Агро".
"Суд ухвалив залучити до участі у справі в якості третьої особи без самостійних умов на предмет спору на стороні відповідача - відповідачів, компанію "Таліскер Трейдінг Лімітед", - заявила Светлана Чебыкина, судья хозяйственного суда г.Киева.
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