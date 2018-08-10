Руководство Израиля и представители палестинского исламистского движения ХАМАС договорились с наступлением 10 августа начать перемирие. Об этом передает Reuters, ссылаясь на официальных представителей Палестины.

Руководство Израиля в данный момент не прокомментировало перемирие.

Ранее сообщалось, что боевики ХАМАС выпустили по Израилю с территории сектора Газа около 150 ракет.

Часть из них была перехвачена системой противовоздушной обороны Железный купол, однако большинство все же достигло земли.

В ответ на это израильская авиация нанесла удары по более чем 140 целям палестинских террористов.