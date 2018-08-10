Израиль и ХАМАС договорились о перемирии [ Редактировать ]
Руководство Израиля и представители палестинского исламистского движения ХАМАС договорились с наступлением 10 августа начать перемирие. Об этом передает Reuters, ссылаясь на официальных представителей Палестины.
Руководство Израиля в данный момент не прокомментировало перемирие.
Ранее сообщалось, что боевики ХАМАС выпустили по Израилю с территории сектора Газа около 150 ракет.
Часть из них была перехвачена системой противовоздушной обороны Железный купол, однако большинство все же достигло земли.
В ответ на это израильская авиация нанесла удары по более чем 140 целям палестинских террористов.
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