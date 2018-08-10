В США окружная прокуратура Лос-Анджелеса ведет расследование касательно обвинений в сексуальных домогательствах в адрес известного актера Стивена Сигала.

Наряду с расследованием по Сигалу открыты дела против продюсера Харви Вайнштейна и комика Энтони Андерсона. Более никаких подробностей дела следствие не раскрывает, пишет Deutsche Welle.

Против одного из фигурантов скандала - голливудского продюсера Вайнштейна в Лос-Анджелесе - уже открыто шесть дел: его подозревают в изнасиловании 1-й степени, то есть совершенном при отягчающих обстоятельствах.

Кроме того, еще в 2017 году бывшая модель Playboy и актриса Дженни Маккарти рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Стивена Сигала.