На Донбассе 9 августа боевики 45 раз открывали огонь, в том числе три раза из тяжелого вооружения.

В результате боевых действий один военнослужащий Украины погиб, двое получили ранения, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Обстрелы осуществлялись по населенным пунктам:

Станица Луганская,

Крымское,

Новотошковское,

Новозвановка,

Троицкое,

Луганское,

Новолуганское,

Майорск,

Зайцево,

Марьинка,

Красногоровка,

Старогнатовка,

Новомихайловк,

Богдановка,

Чермлик,

Гнутово,

Лебединское,

Павлополь,

Водяное,

Широкино.

"Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм наши позиции у Новолуганского, Гнутово и Лебединского, а в районе Марьинки зафиксирована работа вражеской снайперской группы", - говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

По данным разведки одного боевика уничтожили, четверо получили ранения.

Днем ранее под Луганском ракетой взорвали авто с украинскими военными.