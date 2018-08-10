На Донбассе атаковали 10 поселков, погиб военный [ Редактировать ]
На Донбассе 9 августа боевики 45 раз открывали огонь, в том числе три раза из тяжелого вооружения.
В результате боевых действий один военнослужащий Украины погиб, двое получили ранения, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.
Обстрелы осуществлялись по населенным пунктам:
- Станица Луганская,
- Крымское,
- Новотошковское,
- Новозвановка,
- Троицкое,
- Луганское,
- Новолуганское,
- Майорск,
- Зайцево,
- Марьинка,
- Красногоровка,
- Старогнатовка,
- Новомихайловк,
- Богдановка,
- Чермлик,
- Гнутово,
- Лебединское,
- Павлополь,
- Водяное,
- Широкино.
"Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 82 мм наши позиции у Новолуганского, Гнутово и Лебединского, а в районе Марьинки зафиксирована работа вражеской снайперской группы", - говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.
По данным разведки одного боевика уничтожили, четверо получили ранения.
Днем ранее под Луганском ракетой взорвали авто с украинскими военными.
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