Вертолет с людьми исчез над японским вулканом [ Редактировать ]
Спасательный вертолет с девятью людьми на борту пропал в центральной японской префектуре Гумма.
Связь с вертолетом была утеряна управлением полетами утром 10 августа в районе активного вулкана Кусацу-Сиранэ, который извергался в начале года, информирует Kyodo.
На момент происшествия на борту находилось девять человек - четыре сотрудника по борьбе со стихийными бедствиями и пять пожарных.
Экипаж вертолета должен был с воздуха осмотреть состояние горных троп на границе префектур Гумма и Нагано.
В полиции предполагают, что вертолет либо разбился, либо совершил где-то аварийную посадку.
Ранее в соседнем Китае прошли испытания беспилотного вертолета - если бы такой вертолет разбился, обошлось бы без жертв.
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