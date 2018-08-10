Вулкан извергался в начале года. Илл.: travelexp.me

Спасательный вертолет с девятью людьми на борту пропал в центральной японской префектуре Гумма.

Связь с вертолетом была утеряна управлением полетами утром 10 августа в районе активного вулкана Кусацу-Сиранэ, который извергался в начале года, информирует Kyodo.

На момент происшествия на борту находилось девять человек - четыре сотрудника по борьбе со стихийными бедствиями и пять пожарных.

Экипаж вертолета должен был с воздуха осмотреть состояние горных троп на границе префектур Гумма и Нагано.

В полиции предполагают, что вертолет либо разбился, либо совершил где-то аварийную посадку.

Ранее в соседнем Китае прошли испытания беспилотного вертолета - если бы такой вертолет разбился, обошлось бы без жертв.