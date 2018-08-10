На отравление "Новичком" полиция потратила немыслимую сумму [ Редактировать ]
Полиция графства Уилтшир в Великобритании уже потратила более 10 миллионов фунтов стерлингов (почти 13 миллионов долларов) на расследование случаев отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в городах Солсбери и Эймсбери.
Более 9 миллионов долларов потратили на привлечение специалистов из других ведомств. Еще 1,7 миллиона - на сверхурочную работу полиции графства Уилтшир, уточняет The Guardian.
При этом в указанную сумму не входят расходы Скотленд-Ярда, сотрудники которого также участвовали в расследовании.
Комиссар полиции по борьбе с преступностью Уилтшир и Суиндон Ангус Макферсон заявил, что правительство должно возместить расходы полиции.
"Для наших сил оказаться в эпицентре двух таких крупных инцидентов в такой короткий промежуток времени - это нечто немыслимое, мы понесли значительные расходы из-за масштабов расследования", - сказал он.
Напомним, в начале марта 2018 года в Великобритании отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Из-за покушения пострадали десятки людей.
также недавно британец Чарли Роули, который отравился "Новичком" в Эймсбери, признался, что подарил бутылку с ядом Дон Стерджесс, которая погибла от этого яда.
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