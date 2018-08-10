Украина "залила" Европу пивом [ Редактировать ]
Украина вошла в пятерку самых крупных экспортеров пива в страны Европейского союза. За 2017 год Украина поставила 11 миллионов литров - 3% от общего экспорта пива в ЕС.
Самым крупным экспортером пива в Европу является Мексика, свидетельствуют данные Евростата, пишет Gazeta.ua.
В общем рейтинг стран-рекордсменов оформился следующим образом:
Мексика - 211 млн литров - (52% импорта);
Сербия - 48 млн литров - (12%);
США - 39 млн литров (10%);
Беларусь - 23 млн литров (6%);
Китай - 16 млн литров (4%);
Украина - 11 млн литров (3%).
За Украиной в списке следуют Россия (10 млн литров) и Тайвань (9 млн литров).
Самым крупным производителем пива в Евросоюзе является Германия. Немецкие фабрики выпускают 8,1 млрд литров в год.
На втором месте Великобритания - 5,6 млрд литров. На третьем - Польша с показателем 4 млрд лтров. Далее следуют Нидерланды - 3,9 млрд, Испания - 3,6 млрд и Бельгия с 2,4 млрд литров пива.
Известно, что при разумном употреблении пиво обладает полезными свойствами - в частности, защищает женщин от смертельного заболевания.
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